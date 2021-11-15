AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi AUZEF sonuç tarihi 2021

İstanbul Üniversitesi AUZEF güz dönemi ara sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki 2021 İÜ AUZEF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz dönemi vize sınavları, 13-14 Kasım 2021 tarihlerinde düzenlendi.

Toplam 4 oturumda gerçekleşen ara sınavların ardından sınava katılım sağlayan adaylar, AUZEF sınav sonuçları için geri sayıma geçti.

Peki AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınava ve sınav sonuçlarına itiraz nasıl yapılır? İşte 2021-2022 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuç tarihi...

2021 AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) ara sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz bir tarih verilmedi. Lomya ilişkin bir açıklama gelince haberimizde yer vereceğiz.

AUZEF sınav sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Sınav sonuçlarınızı auzef.istanbul.edu.tr internet adresinden yayınlanacak.

AUZEF SINAV VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 21. Maddesine göre sınav ve sınav sonuçlarına itiraz süreci şöyle işliyor:

"MADDE 21 – Sınav sorularına itiraz, sınavların bitiminden itibaren; sınav sonuçlarına itiraz ise sonuçların ilanından itibaren 2 (iki) iş günü içinde Dekanlığa yazılı veya elektronik ortamda yapılır. Belirlenen süreler dışında ve başka mercilere yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır. Sınav sonuçlarına itiraz maddî hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez."

AUZEF GÜZ DÖNEMİ FİNAL VE TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF güz dönemi final sınavları, 18-19 Aralık 2021 tarihlerinde uygulanacak. Ttelafi sınavları ise 22-23 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AUZEF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF bahar dönemi ara sınavları 16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde, final sınavları ise 04 - 05 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF bahar dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.

MEZUNİYETE ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF mezuniyete üç ders sınavı 24 Temmuz 2022'de yapılacak.