AUZEF sınav yerleri belli oldu mu? 2021 AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı

AUZEF sınav yerleri belli oldu mu? 2021 AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı

İstanbul Üniversitesi AUZEF sınavlarına kısa bir süre kala AUZEF sınav yerleri öğrencilerin gündeminde yerini aldı. Peki AUZEF sınav yerleri belli oldu mu? 2021 AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2021-2022 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek sınavların tarihleri paylaştı.

2021-2022 takvimine göre, AUZEF güz dönemi ara sınavları, 13-14 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Sınav merkezi tercihinde bulunmayan ve HES kodunu girmeyen öğrenciler sınava alınmayacak.

Sınavlara katılım sağlayacak öğrencilerin sınav yeri bilgisini de içeren sınav giriş belgesini edinmesi gerekecek. Peki AUZEF sınav yerleri belli oldu mu? 2021 AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte detaylar...

2021 AUZEF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav giriş belgeleri sınav tarihinden en az 5 gün önce https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden ilan edilir. Öğrenciler AKSİS kullanıcı adı ve şifresini kullanarak belgeye erişebilir.

Sınav giriş belgeleri, her sınav oturumunda sınav bina ve salon girişlerinde kontrol edileceği için öğrencilerin yanında bulunmak zorundadır. Sınav bina ve salonlarına giriş için sınav giriş belgesi üzerinde yazan kurallara uyulmalıdır.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AUZEF sınav yerleri ve sınav giriş belgeleri, öğrenciler tarafından AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile öğrenilebilecek.

İstanbul Üniversitesi'nden AUZEF sınav yerleri hakkında yapılan açıklamada, "Sınav giriş belgelerinize AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile https://sinav.istanbul.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz." bilgisi yer aldı.