AUZEF sınav yerleri belli oldu mu? 2022 AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı

AUZEF sınav yerleri belli oldu mu? 2022 AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı

İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar dönemi ara sınavlarına kısa bir süre kala ''2022 AUZEF sınav yerleri belli oldu mu?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte 2022 AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar dönem vize sınavları için geri sayım devam ediyor.

2021-2022 takvimine göre; AUZEF bahar dönemi ara sınavları, 16 - 17 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Sınav merkezi tercihinde bulunmayan öğrenciler sınava alınmayacak. Sınavlara katılım sağlayacak öğrencilerin sınav yeri bilgisini de içeren sınav giriş belgesini edinmesi gerekecek.

Peki AUZEF sınav yerleri belli oldu mu? 2022 AUZEF bahar dönemi vize sınavı giriş belgesi nasıl alınır? İşte 2022 AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı...

2022 AUZEF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF ara sınav yerleri ve sınav giriş belgeleri, henüz yayınlanmadı. 12-13 Şubat'ta düzenlenen telafi sınavı giriş belgesi, 8 Şubat tarihinde yayımlanmıştı.

Buna göre bahar dönemi ara sınav giriş belgelerinin sınavdan bir hafta önce yayınlanması bekleniyor.

Sınav giriş belgeleri, her sınav oturumunda sınav bina ve salon girişlerinde kontrol edileceği için öğrencilerin yanında bulunmak zorundadır. Sınav bina ve salonlarına giriş için sınav giriş belgesi üzerinde yazan kurallara uyulmalıdır.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AUZEF sınav yerleri ve sınav giriş belgeleri, öğrenciler tarafından AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile https://sinav.istanbul.edu.tr adresinden öğrenilebilecek.