AUZEF sonuçları açıklandı mı? AUZEF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF sonuçları açıklandı mı? AUZEF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı sorusu son günlerde gündeme gelmeye başladı. Sınavda ter döken adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı..

AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorusu son günlerde sıklıkla gündeme gelmeye başladı. Sınava giren adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı vize sınavları 12 Kasım - 13 Kasım tarihlerinde yapıldı.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen AUZEF sınavları 3 farklı oturum üzerinden çoktan seçmeli sorular ile yapıldı.

Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AUZEF sınav sonuçları hakkında bilgiler..

AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak AUZEF sınav sonuçlarının 27 Kasım'da açıklanması bekleniyor.

Sınav sonuçları "https://auzefsinav.istanbul.edu.tr" adresinden açıklanacak. Sınava giren adaylar bilgileriyle sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilirler..