AUZEF sınav soruları ve cevapları sorgulama! 2022 AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AUZEF sınav soruları ve cevapları sorgulama! 2022 AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz hafta sonu tamamlanan AUZEF vize sınavlarının tamamlanmasının ardından AUZEF sınav soruları, cevapları sorgulanıyor. İşte AUZEF soru ve cevapları sorgulama!

AUZEF sınavına katılan adaylar, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve sınav soru cevaplarını sorgulamaya koyuldu. AUZEF vize sınav sonrasında AUZEF sınav soruları ve cevapları yakından sorgulanıyor. İşte yayınlanan AUZEF sınav soru cevapları...

AUZEF sınav soru ve cevapları nasıl sorgulanır?

AUZEF sınav soru kitapçıkları ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Sınav sorularının ilanı ve soru itiraz süreci eş anlı olarak, son sınav oturumunun tamamlanmasının sonrasında aynı gün yani 13 Kasım 2022 günü saat 23.59 itibarıyla başlayacak ve 15 Kasım 2022 saat 23.59’da (2 iş günü) sona ermiş olacak. Süre bitiminde soru ilanı ve soru itiraz sistemi de erişime kapatılacak.

Ayrıca sınav soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresindek yer alan AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla “Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı” menüsünde ders bazlı şekilde erişime açılacak.

AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil. Ancak sınav sonuçlarının önümüzdeki 15 gün içerisinde sonuçların açıklanması beklenmekte.