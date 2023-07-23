Avcılar'da okullar karıştı, KPSS seneye kaldı KPSS'ye girmek için geldiği okulun yanlış olduğunu son dakikalarda fark eden iki aday ile giriş belgesi olmayan bir aday, sınava giremedi.

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DHA

ÖSYM tarafından bugün gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı, 81 ilde ve Lefkoşa’daki 105 sınav merkezinde başladı.

Sıkı güvenlik önlemi altında okullara alınan adaylar, ilk olarak Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katıldı.

Yine geç kalanlar oldu...

130 dakika süren sınavda adaylar, genel yetenekten 60 ve genel kültürden 60 olmak üzere toplam 120 soru çözmeye çalıştı.

Her büyük sınav öncesinde olduğu gibi yine geç kalanlar, okulu karıştıranlar, son saniye yetişenler oldu…

Giriş belgesini telefondan gösterince içeri alınmadı

İstanbul Avcılar’daki Abdulkadir Uztürk Ortaokulu’na eşleri ile gelen iki kadın, kulaklarındaki küpeleri çıkarmadan içeri alınmadı.

Aynı okula son dakikalarda gelen cep telefonu ekranından sınav giriş belgesini gösteren bir aday, içeri alınmadı.

Yanlış okula gittiler

Sınava bir dakika kala Sabancı 50’nci Yıl İnsa Lisesi’ne gelen ve yanlış okulda olduklarını anlayan iki aday da sınava giremedi.

Bir aday ise okul bahçesinde kimliğini düşürdü.

Çocukları başarı diledi

Görevliler buldukları kimliği incelerken aday gelerek kimliğini alarak sınava girdi.

Sınava eşleri ve çocuklarıyla gelen bazı adaylara ise çocukları başarı diledi.