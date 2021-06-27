AYT pizza sorusu yorumları 2021: AYT matematik pizza sorusunun cevabı nedir?

Üniversite hayali için AYT sınavında ter döken adaylar, sınav sonrasında merak edilen soruların cevaplarını araştırıyor. AYT 2021 Matematik sınavında çıkan "Pizza" sorusu öğrencilerin gündeminde...

ÖSYM tarafından hazırlanan YKS 2021 sınavı sona erdi. Üniversiteye geçecek olan öğrencilerin girdiği sınava dair zorlanılan sorular sınav sonrasında yoğun bir şekilde araştırılıyor.

TYT oturumda gündem olan vazo sorusunun akabinde AYT sınavında çıkan pizza sorusu da sosyal medyada gündem oldu.

Sınavı biten öğrenciler tartışmaları soruların cevabını aramaya başladı. Ayşe Pizza sorusunun yanıtı ne? Ayşe Pizza cevabı ne? Sorunun yanıtı merakla araştırılıyor.

İşte AYT pizza sorusuna dair yorumlar ve merak edilenler...

AYT PİZZA SORUSU

2021 AYT Matematik Ayşe Ferhat Pizza Sorusu zor bir integral sorusu olduğunu söyleyenler varken aşırı kolay olduğunu da söyleyenler var.

AYT Matematik bölümünde yer alan Ayşe Pizza sorusunun cevabı henüz netlik kazanmadı.

AYT PİZZA SORUSU YORUMLARI

Pizzayı 13 e böldürüp bizi 3 diliminden yarım pizza yapmaya zorlayan, yengeçlerin tuzlu su koşullarını ayarlatan ve bu senede beynimizi yakan ayt dir ayt 2021.

Matematikte 13 dilimli pizza sorusu vardı. Pizzayı yerken saymak düşüncesi hanginizin aklına geldi. #ayt2021



Bir pizzanın 11 dilimini biri alıyor 2 dilimini biri, daha sonra bu dilimlerin 3 ünü birleştirip yarım pizza yapıyorlar birleştirilen pizzada bir dilimin açısı sorusu vardı



kardeşim sınava girdi pizza sorusu varmış hemen değerlendirelim diye pizza aldım



sınavın en kolay sorusu pizza açısıydı 81 buldum inşallah doğrudur #ayt2021



Dün vazo sorusu bugün pizza sorusu #ayt2021



ÖSYM acıktı galiba sürekli pizza sorusu sormuş #ayt2021Allahım yaaaa yine pizza sorusu çıktı pizza pesimi bırakmıyor



matematik yine takılı kaldımPizza sorusu sayesinde pizzadan soğudum 15 dk uğraş sonrası hatalı okumam yüzünden doğru şıkka ulaşabildim... #yks2021