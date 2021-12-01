Başöğretmen nedir, nasıl olunur? Başöğretmen maaşları ne kadar?

Başöğretmen nedir, nasıl olunur? Başöğretmen maaşları ne kadar?

Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından başöğretmenlik için detaylar da netleşti. Peki başöğretmen nedir, nasıl olunur? Başöğretmen ne kadar maaş alır?

Öğretmenlik Meslek Kanunu'na dair çalışmalar hızlanırken detaylar da netleşmeye başladı.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 20. Milli Eğitim Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadrolu öğretmen ile sözleşmeli öğretmen ayrımını ortadan kaldırdıklarını, öğretmenliği kariyer mesleği olarak tanımlayarak adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için hak, görev ve sorumlulukları netleştirdiklerini açıkladı.

Açıklamaların akabinde başöğretmenlik hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Başöğretmen hayali kuran adaylar, sürece dair detayları araştırıyor.

Peki, başöğretmen ne demek, nasıl olunur? Başöğretmen kimdir, maaşları ne kadar? İşte ayrıntılar...

BAŞÖĞRETMEN NEDİR, NASIL OLUNUR?

Başöğretmen, ilkokullarda yönetimden sorumlu olan öğretmen, müdür olarak görev yapar.

10 yılını dolduran öğretmenlere uzman öğretmenlik hakkı getirilecek. Uzman öğretmenlik ile derece alacak olan öğretmenlerin maaşlarına da 1000 TL artış yapılacak.

Uzman öğretmenler belirlenen sınava katılarak başöğretmen olabilecekler. Yüksek lisans yapan öğretmenler bu sınavdan muaf olacak. Sınavdan başarılı olanlar başöğretmen unvanıyla görev yapacak.

Erdoğan, konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"10 yılını doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik imkanını getiriyoruz. Uzman öğretmenlerimiz hem bir derece alacaklar hem de maaşlarında 1000 TL artış olacaktır. Yüksek lisans yapmış öğretmenlerimiz ise sınavdan muaf tutulacaktır.

Uzman öğretmenler sınavda başarılı olduklarında başöğretmen unvanıyla görev yapacaklardır. Maaşlarında da 2000 TL artışa gideceğiz. Doktora yapmış öğretmenlerimiz ise bu sınavdan muaf tutulacaktır. 1. derecedeki öğretmenlerimizin ek göstergelerini 3600'e çıkarıyoruz."

BAŞÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başöğretmenler için "Bu öğretmenlerimize ilave derece verecek ayrıca maaşlarında da 2 bin lira artışa gideceğiz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çalışmaları tamamlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu inşallah kısa sürede Meclisimizin takdirine sunacağız." dedi.



