BAŞVURU EKRANI: TR-YÖS 2023 başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? YÖS kılavuzu yayınlandı

Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye'de eğitim görebilmesi için YÖS'e girmesi gereklidir. Peki YÖS 2023 başvurusu başladı mı, nasıl başvurulur? YÖS başvuru şartları ve ücreti nedir?

Yükseköğretim Kurulunca yurt dışından Türk üniversitelerine öğrenci kabulü için 2023'ten itibaren "Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS)" uygulanıyor.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2023 YÖS için tarih verildi. YÖS'e girecek adaylar, sınav başvurusu ve gününü araştırıyor.

24 Kasım'da başlayan ve 5 Aralık'ta sona erecek olan YÖS hakkında bilgiler merak konusu oldu.

Peki YÖS nedir, kimler girebilir? YÖS başvurusu nasıl yapılır? YÖS başvuru şartları nedir? İşte YÖS hakkında bilgiler...

YÖS nedir, kimler girebilir?

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavları (YÖS), Türkiye'de üniversitelerde öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin katılabilecekleri ve bu sınav sonuçlarını üniversite başvurularında kullanabilecekleri sınavdır.

YÖS başvurusu nasıl yapılır?

Başvuru hakkı olan adaylar, ÖSYM’nin https://tryos.osym.gov.tr internet adresinden sisteme giriş yapacaklar ve buradaki açıklamalar doğrultusunda işlemlerini yaparak başvurularını süresi içinde tamamlayacak ve sınav ücretini yatıracaklardır.

YÖS başvuru şartları

Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

a) Yabancı uyruklular,

b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ile Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi kart sahibi olduklarını belgeleyenler (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.),

c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenler/bu durumdaki çift uyruklular, ç) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCEAL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar,

d) T.C uyruklular; lise eğitimlerinin tamamını KKTC liseleri hariç yurt dışındaki liselerde (KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) görmeleri halinde (01/02/2013 tarihinden önce yurt dışında ortaöğretime devam ederek ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlamaları halinde), lise eğitimi süresine denk gelen yıllarda ilgili ülkede bulunduğunu belgelendirmeleri şartıyla sınava başvurabileceklerdir.