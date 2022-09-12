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    Başvurular başladı! 2022 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?

    ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım Pazar günü uygulanacak.
    • 12.09.2022 - 16:42
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    Başvurular başladı! 2022 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?

    Binlerce aday, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili detayları sık sık araştırıyor.

    ÖSYM sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim (lise) başvuruları, 1 Eylül itibariyla başvuruya açıldı.

    KPSS son başvuru tarihi ise 13 Eylül olarak belirlendi.

    1-13 Eylül tarihleri arasında yayımlanan KPSS ortaöğretim başvuru kılavuzunun ardından, başvurularını gerçekleştiren adaylar şimdi de KPSS ortaöğretim sınav tarihini sorguluyor.

    KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak?

    ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre; KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.

    Sonuçlar ise 1 Aralık'ta açıklanacak.

    KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU KILAVUZU

    KPSS ortaöğretim (lise) ücreti ne kadar?

    KPSS Ortaöğretim ücretleri, ÖSYM tarafından 130 TL olarak belirlendi.

    Başvurular başladı! 2022 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? #1


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