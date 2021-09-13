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- Başvurular uzatıldı! Diyanet Vakfı burs başvurusu nasıl yapılır? TDV burs şartları 2021
Başvurular uzatıldı! Diyanet Vakfı burs başvurusu nasıl yapılır? TDV burs şartları 2021
- Haber Merkezi
- 13.09.2021 - 14:35
ÖSYM’nin tercih sonuçlarını açıklamasıyla birlikte Diyanet Vakfı tarafından verilen burs için başvurular da başladı.
2021 Türkiye Diyanet Vakfı Burs Programları II. Kabul Döneminde başvuru alınacak programlar, “İlahiyat Akademi”, “Özel Destek Akademi”, “Lisansüstü İlahiyat Akademi” ve “Uluslararası İmam Hatip Mezun Destek” bölümlerinden oluşuyor.
Bu bölümlerde okuyan öğrencilerin başvurabildiği Diyanet Vakfı burs başvuruları 19 Eylül tarihine kadar uzatıldı. Adaylar, burs başvurularının nasıl yapılacağına ve şartlara dair detayları araştırıyor.
Peki Diyanet Vakfı burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte TDV burs şartları...
DİYANET VAKFI BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
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Burs başvurusu yapmak için öncelikle “Diyanet Bursları Yönetim Sistemi”ne (DBYS) üye olmanız ve bu üyeliği aktif hale getirmeniz gerekmektedir.
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Üyelik, tamamen ücretsiz olup yaklaşık 2 dakika sürmektedir.
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Üye olurken verdiğiniz bilgilerin doğruluğu, burs programlarına kabul edilmeniz açısından önemlidir.
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Sisteme yüklenecek tüm belgeleriniz hazır olduğunda, bir burs başvurusu için gerekli süre, yaklaşık 20 ila 40 dakika arasındadır.
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Size uygun burs programını DBYS üzerinde oturum açtıktan sonra gelen sayfada bulabilirsiniz.
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Başvurular hakkında daha detaylı bilgi için lütfen https://diyanetburslari.tdv.org web sayfasını ziyaret ediniz.
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Diyanet Bursları Yönetim Sistemi; Firefox, Google Chrome, Safari 5 ve üstü, Microsoft Edge, Internet Explorer 8 ve üstü sürümlerinde çalışır.
İLAHİYAT AKADEMİ BURS ŞARTLARI
- Programın açıldığı üniversitelerde İlahiyat/İslami İlimler Fakültelerinde öğrenim görüyor olmak,
- Vakıfça belirlenen barınma yerlerde barınma şartını kabul etmek.
- Mülakatta başarılı olmak,
- 22 yaşından gün almamış olmak,
- T.C. vatandaşı olmak,
- Mülakat neticesinde, programın açılması için grup oluşturacak asgari öğrenci sayısının içinde olmak,
- Birinci öğretimde, örgün ve lisans programında öğrenim görüyor olmak,
- Tercihen Hazırlık ve birinci sınıfta öğrenim görüyor olmak,
- Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.
ÖZEL DESTEK AKADEMİ BURS ŞARTLARI
- Hazırlık sınıfı veya 1. sınıfta öğrenim görüyor olmak.
- Eğitim Düzeyi Lisans Olmak
- 2021 – Özel Destek Akademi / Tıp, Mimarlık, Mühendislik, Hukuk, Öğretmenlik bölümlerinde öğrenim görüyor olmak
- 2021 Özel Destek Akademi / Programın Açıldığı İllerde Öğrenim Görüyor Olmak
- Bekâr olmak (evli olmamak)
- TC Vatandaşı Olmak
LİSANSÜSTÜ İLAHİYAT AKADEMİ BURS ŞARTLARI
Yüksek lisans adayları için:
- 26 Yaşından Küçük Olmak
- Eğitim Düzeyi Yüksek Lisans Olmak
- Halen Öğrenim Görüyor Olmak (Mezun Değil)
- TDV Eğitim Koordinatörlüklerinin Bulunduğu İllerde Öğrenim Görüyor Olmak
- Ankara, Bursa, İstanbul, Konya, Kayseri, Kayseri
- TC Vatandaşı Olmak
ADAYLARIN PROGRAMA KABUL EDİLMESİ DURUMUNDA AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI DA AYRICA SAĞLAMASI GEREKECEKTİR.
- Öğrenim görmesine engel bir sağlık problemi olmamak,
- Öğrenimine 2 yıldan fazla ara vermemiş olmak,
- Öğrenim hayatı boyunca disiplin cezası almamış veya hüküm giymemiş olmak,
- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında herhangi bir işte çalışmıyor olmak.
Doktora adayları için:
- 30 Yaşından Küçük Olmak
- Eğitim Düzeyi Doktora Olmak
- Halen Öğrenim Görüyor Olmak (Mezun Değil)
- TDV Eğitim Koordinatörlüklerinin Bulunduğu İllerde Öğrenim Görüyor Olmak
- Ankara, Bursa, İstanbul, Konya, Kayseri, Kayseri
- TC Vatandaşı Olmak
ADAYLARIN PROGRAMA KABUL EDİLMESİ DURUMUNDA AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI DA AYRICA SAĞLAMASI GEREKECEKTİR.
- Öğrenim görmesine engel bir sağlık problemi olmamak,
- Öğrenimine 2 yıldan fazla ara vermemiş olmak,
- Öğrenim hayatı boyunca disiplin cezası almamış veya hüküm giymemiş olmak,
- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında herhangi bir işte çalışmıyor olmak.
İMAM HATİP MEZUN DESTEK BURS ŞARTLARI
- Birinci öğretimde ve lisans programında öğrenim görüyor olmak,
- TDV il eğitim koordinatörlüklerinin bulunduğu illerde (Ankara, Bursa, İstanbul, Kayseri, Konya) kendi imkânı ile üniversitede öğrenim görüyor olmak
- Ortaöğretimden 70 ve üzerinde not ortalaması ile mezun olmak,
- Hazırlık eğitiminde başarılı olmak,
- Her hangi bir sebeple okuldan uzaklaştırma cezası almamış olmak veya okulla ilişiği kesilmemiş olmak,
- Devamsızlık nedeniyle herhangi bir dersten başarısız olmamak,
- Türkiye Bursları (YTB) kapsamında olmamak