İlkokulda müdür yardımcısı olan 30 yaşındaki Mehmet Şükrü Gündüz, 10 yılda içinde 7 farklı bölüm bitirdi. Gündüz, son olarak Astronomi Uzay Bilimleri bölümünü tamamlamayı hedefliyor.

Batman'daki TPAO 100. Yıl İlkokulu'nda müdür yardımcısı olan 30 yaşındaki Mehmet Şükrü Gündüz, eğitime olan sevgisi ile herkese örnek oluyor.

2012 yılından itibaren; Sınıf Öğretmenliği, Marmara Hukuk Fakültesi, Uluslararası İlişkiler bölümü, Siyaset Bilimi ve Kamu yönetimi Yüksek lisans, Sosyoloji bölümü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler bölümünde tezli yüksek lisans bölümlerini bitiren 30 yaşındaki eğitimci Mehmet Şükrü Gündüz, son olarak Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi Uzay Bilimleri bölümünü tamamlamayı hedefliyor.

İHA'nın haberine göre; 10 yılda 7 üniversite bitiren ve gençlere önerilerde bulunan Mehmet Şükrü Gündüz, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Öğretmen olarak atanıp Marmara Hukuk Fakültesi'ni kazandı

"2012 yılında sınıf öğretmenliğinden mezun oldum. Mezun olur olmaz Şırnak’ın İdil ilçesine öğretmen olarak atandım. Aynı yıl içerisinde Marmara Hukuk Fakültesi'ni kazandım. 2015 yılında Marmara Hukuk Fakültesi'ndeh mezun oldum. Üniversiteyi bitirir bitirmez aynı zamanda uluslararası ilişkiler bölümünü de bitirdim.

Batman'daki öğremen 10 yılda 7 üniversite bitirdi

Farklı bölümler de okudu

Anadolu Üniversitesi'nde açık öğretim fakültesinden mezun oldum. Sonrasında Siyaset Bilimi ve Kamu yönetimi üzerine yüksek lisans yaptım. Yüksek lisansı bitirir bitirmez sosyoloji bölümünü de okuyup bitirdim. 2022 yılında sosyoloji bölümünden mezun oldum. Aynı yıl içerisinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tezli yüksek lisansımı da tamamladım.

Sıradaki hedefi Kamu Hukuku alanında doktora yapmak

Şu an Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi Uzay Bilimler bölümünde 4’ncü sınıf öğrencisiyim. 7 üniversite bitirdim, 8’nci üniversiteyi okuyorum. Bir ön lisans, 4 tane lisans, 2 bölümde yüksek lisans bitirdim. Şu anki hedefim Kamu Hukuku alanında doktora yapmak.

"Belli yıllarda müdür ve müdür yardımcılığında bulundum"

Aynı zamanda 2010 yılından beri Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak görev yapmaktayım. Belli yıllarda müdür ve müdür yardımcılığında bulundum. Şu an Batman’da müdür yardımcılığı görevi yapmaktayım.

Yaşam boyu öğrenmenin önemine inanıyor



Aynı anda bu kadar bölüm bitirme sebebim eğitimin bir süreç olmadığını, yaşam boyu eğitimin önemine inanan biri oldum. Hayata en çok başarılı olan insanların çoğu hayat boyu öğrenmeyi başaran insanlardır.

Bende bu yolda kendime bu hedefi seçtim. Aynı zamanda bazı arkadaşlar öğretmenlik, hukuk, sosyoloji, siyaset bilimi, kamu yönetim, uluslararası ilişkisi bölümünü soruyorlar arkadaşlar ne alaka diyorlar.

Bence bunların hepsi multi disiplin olarak iç içe geçmiş alanlar. Bir eğitimci, bir toplum bilinci, bir hukukçu olarak hayata bakış açım olayları değerlendirişim meselelere yaklaşım çok farklı bakış açılarla kazandırdığına inanıyorum.

"Birçok arkadaşa da bu yolda tavsiyelerde bulundum ve yönlendirdim"



Bu süreçte birçok üniversite öğrencilerine veya mezun olan arkadaşlara da 2’nci bir üniversiteyi mutlaka okumalarını tavsiye ediyorum. Yeni bir bakış açısı kazandıracaklar, kendileri geliştirmeleri adına, hayata bakış açıları değiştirmesi adına kesinlikle tavsiye ediyorum.

Hayat boyu yaptığı şeylerden zevk almayı bilen insanlar mutlu olan insanlardır. Ben de bu süreçte çok mutlu oldum. Birçok arkadaşa da bu yolda tavsiyelerde bulundum ve yönlendirdim. Eğitim tutkumu da onlara da kazandırmaya çalıştım."





