Bayramdan sonra okullar açılacak mı? Bakan Selçuk açıkladı

Öğrenciler, bayram sonrası okulların açılıp açılmayacağını merak ederken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Peki, bayram sonrası okullar açılacak mı?

Ramazan Bayramı'nı da içeren 17 gün sürecek tam kapanma kararı nedeniyle bayram sonrası okulların açılıp açılmayacağı sorusu, öğrencilerin gündeminde yerini aldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında okulların açılacağı tarihle ilgili soruya yanıt verdi.

Böylece 'Bayram sonrası okullar açılacak mı?' sorusu yanıt buldu.

Peki, Bayram sonrası okullar açılacak mı? İşte, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuya ilişkin yaptığı açıklama...

BAYRAM SONRASI OKULLAR AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün akşam katıldığı TRT Haber canlı yayınında öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

Bayram sonrasında okulların açılıp açılmayacağı konusunda şu an için net bir şey söylenemeyeceğini belirten Bakan Selçuk, konuya ilişkin şunları söyledi:

''Bilim Kurulu bir tavsiyede bulunduğundan, Sağlık Bakanlığımız bir tablo ortaya koyduğundan sağlık neyi gerektiriyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Tam kapanma sürecinin vakaların azalması için bir umut olarak görüyorum. Amacımız öncelikleri de dikkate alarak tüm sınıfları açabilmek. 17 Mayıs'tan sonra şu an için verilmiş bir karar yok. Aynı şekilde devam edeceğiz.''