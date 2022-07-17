Bekçilik sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? Soru ve cevaplar yayımlandı mı?

Bekçilik sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? Soru ve cevaplar yayımlandı mı?

17 Temmuz Pazar günü gerçekleşen bekçilik sınavının akabinde sonuç tarihi merak konusu oldu. Peki 2022 bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav soru ve cevapları yayımlandı mı?

Mahalle ve Çarşı Bekçisi ön başvuruları 28 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı.

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00’da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapıldı.

Bekçi olmak isteyen adaylar, 100 soruluk sınavda 120 dakika boyunca ter döktü.

Sınavdan çıkan adayları soru-cevaplar açıklanacak mı ve sonuç tarihi ne zaman merak ediyor.

Peki bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Bekçilik sınav soru ve cevapları yayımlanacak mı? İşte detaylar...

2022 Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 Bekçi alımı yazılı sınav sonuçları 5 Ağustos 2022 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi www.meb.gov.tr.üzerinden ilan edilecek.

Bekçilik sınav soruları açıklandı mı?

Bekçilik 2022 sınav soruları ve cevap anahtarı henüz açıklanmadı.

Bekçilik sınav soruları, https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da https://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.