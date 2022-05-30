Belge hesaplama 2022: Takdir teşekkür kaç puanla alınır? Yeni yönetmelik hesabı...

Okulların kapanmasına sayılı günler kala karne notları da netleşiyor. Belge alacak olan öğrenciler ise "takdir teşekkür hesaplama" işlemini araştırıyor. İşte 2022 başarı belgesi hesaplama...

İlkokul, ortaokul ve lise kademesi öğrencileri, ikinci dönem karnelerini alacak ve yaz tatiline çıkacak.

Derslerinde başarılı olan öğrenciler karneleri ile birlikte takdir ve teşekkür belgelerini alacak.

E-Okul VBS üzerinden ders notlarını gören öğrenciler, başarı belgesi alıp alamayacaklarını hesaplıyor.

Takdir ve teşekkür belgesi hesaplanırken not ortalaması esas alınıyor.

Peki, takdir ve teşekkür belgesi nasıl hesaplanır 2022?İşte, 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf takdir teşekkür hesaplama...

Karne ortalaması nasıl hesaplanır?

Karnelerin alınmasına günler kala araştırılan not ortalaması hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.

Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.

Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.

Ortaokul takdir teşekkür belgesi hesaplama 2022

İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar "Teşekkür", 85.00 puan ve yukarı olanlar "Takdir" belgesi ile ödüllendirilmektedir.

Lise takdir teşekkür hesaplama 2022

Okullara devamı sağlamak için çaba gösteren Milli Eğitim Bakanlığı, takdir teşekkür hesaplama kriterlerini değiştirdi.

Öğrencinin başarı puanı takdir ya da teşekkür belgesi almaya yeterli olsa da devamsızlığı 5 günden fazla olanlar bu belgeyi almaya hak kazanamayacak.

İşte, o yönetmelik değişikliği bilgileri;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.