BİLSEM öğretmen atama kılavuzu 2022: BİLSEM öğretmen atama başvuruları ne zaman?

Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) öğretmen alımı amacıyla hazırlanan '2022 Yılı BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu' yayınlandı. Peki BİLSEM öğretmen atama başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) başvuru yapmak isteyen öğretmenlerin beklediği BİLSEM başvuru tarihleri belli oldu.

Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen alımı amacıyla hazırlanan "2022 Yılı BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu" ve kontenjanlar, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlandı.

Bakanlığa bağlı bilim ve sanat merkezlerinin (BİLSEM) öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik öğretmen alımı yapılacak.

Peki BİLSEM öğretmen atama başvuruları ne zaman başlıyor? BİLSEM öğretmen alımı başvurusu nasıl yapılır, kılavuzu nasıl görüntülenir? İşte 2022 BİLSEM hakkında tüm merak edilen detaylar...

2022 BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB’e bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) görevlendirilecek öğretmenlerin ataması için başvuru süreci ocak ayı içerisinde başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede BİLSEM öğretmen atamaları için başvuru ve onay işlemleri 24-28 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2022 BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuruda bulunacak öğretmenler, elektronik başvuru formuna https://mebbis.meb.gov.tr adresinden kişisel kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaptıktan sonra “Başvuru İşlemleri” seçeneğine tıklayarak ulaşabileceklerdir.

Elektronik başvuru formu öğretmenler tarafından doldurulacak.

Değerlendirme Kriterleri Formu’nda puan aldıkları kriterlere dair belgeler, kadrolu oldukları okul/kurum müdürlükleri tarafından “aslı görüldü” biçiminde onaylanarak öğretmen tarafından sisteme yüklenecek.

Başvuru formu ve onaylanan belgeler okul/kurum müdürlüğünde muhafaza edilecek.

Okul/kurum müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğü ve il millî eğitim müdürlüğü öğretmenlerin başvurularını, silsile yoluyla https://mebbis.meb.gov.tr adresinden “Başvuru gerçekleştirilmiştir.” şeklinde onaylayacaklar.

BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAVLARI NE ZAMAN?

Onay işlemlerinin tamamlanmasının ardından atama takvimi kapsamında gerçekleştirilecek başvurular il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirmeye alınacak.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan öğretmenlerin sınava yönelik tarih, saat ve yer bilgileri Bakanlık tarafından meb.gov.tr / orgm.meb.gov.tr adresinden ilgililere duyurulacak.

Sözlü sınavlar 14 Mart-17 Haziran 2022 tarihleri aralığında yapılacak.

BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

BİLSEM atama sonuçları, 8 Temmuz 2022 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmî internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılacak.

2022 BİLSEM ATAMA TAKVİMİ