BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorusu gündeme geldi.İşte merak edilen o tarih..

BİLSEM sınavı, özel yeteneğe sahip çocukların yeteneklerini tespit etmek amacıyla MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmektedir.

BİLSEM bireysel değerlendirmeye katılmaya hak kazanan öğrenciler 13 Mayıs tarihinde duyurulmuştu.Bireysel değerlendirme sınavı ise 13 Haziran ile 12 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Peki bu sınavın sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevabı..

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM sınav sonuçları 19 Ağustos tarihinde açıklanacak.