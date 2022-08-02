Petrol
99.97
-0.06%
Euro
18.3769
0.04%
Dolar
17.9531
0.38%
Altın
1.028
0.86%
Borsa
2678
0.00%
Bitcoin
412.152
-0.43%
BTXN Coin
9.25
-4.14%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    BİLSEM sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorusu gündeme geldi.İşte merak edilen o tarih..
    • 02.08.2022 - 16:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    BİLSEM sınavı, özel yeteneğe sahip çocukların yeteneklerini tespit etmek amacıyla MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmektedir.

    BİLSEM bireysel değerlendirmeye katılmaya hak kazanan öğrenciler 13 Mayıs tarihinde duyurulmuştu.Bireysel değerlendirme sınavı ise 13 Haziran ile 12 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Peki bu sınavın sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevabı..

    BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? #1

    BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

    BİLSEM sınav sonuçları 19 Ağustos tarihinde açıklanacak.


    İlginizi Çekebilir

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Mutfağınızda bulunması gereken 10 aromatik bitki
    Sağlık

    Mutfağınızda bulunması gereken 10 aromatik bitki

    KPSS soruları deneme soruları ile aynı çıktı iddiası
    Gündem

    KPSS soruları deneme soruları ile aynı çıktı iddiası

    Görüş Bildir