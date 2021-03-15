BİLSEM sınavı ne zaman? 2021 BİLSEM öğretmen mülakatları ne zaman?

BİLSEM sınavı ne zaman? 2021 BİLSEM öğretmen mülakatları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri'ne (BİLSEM) 2021 yılı öğretmen alımı kapsamında gerçekleştirilecek sözlü sınav süreci ile ilgili detaylar araştırılıyor.

2021 yılı Bilim ve Sanat Merkezleri'ne öğretmen alımı kapsamında gerçekleştirilecek sözlü sınav sürecine ilişkin detaylar belli oldu.

BİLSEM öğretmen mülakatları için randevu sistemi, MEB tarafından adayların erişimine açıldı. Bunun üzerine, BİLSEM sınavı ne zaman? BİLSEM sınavı başvuru tarihi ne zaman? sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı.

Peki, BİLSEM sınavı ne zaman 2021? BİLSEM öğretmen mülakatları ne zaman? BİLSEM öğretmen mülakatları randevusu nasıl alınır?

BİLSEM SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Bilim ve Sanat Merkezleri'ne (BİLSEM) öğretmen alımı kapsamında gerçekleştirilecek sözlü sınavlar için süreç 15 Mart'ta yani bugün başladı.

Öğretmen seçme ve atama sürecine ilişkin iş ve işlemler ile ilgili takvim, İl alan bazlı sözlü mülakat tarihleri MEB tarafından yayımlandı.

MEB BİLSEM ÖĞRETMEN MÜKALATI RANDEVU ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN





BİLSEM ÖĞRETMEN ALIMI SÖZLÜ SINAVI NASIL OLACAK?

MEB BİLSEM öğretmen alımı sözlü sınavı, bakanlıkça belirlenen bölge merkezlerinde, bölge sözlü sınav komisyonları tarafından yapılacak. Sözlü sınava katılacak öğretmenler sözlü sınav tarihinde valiliklerce “görevli izinli” sayılacak.

Bakanlıkça kendilerine herhangi bir yolluk veya yevmiye ödenmeyecek. Sözlü sınav, Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme Sözlü Sınav Değerlendirme Formu’na göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek.

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından yapılacak sözlü mülakat sonuçları yani öğretmenlerin tercih yapmaya esas puanları 21 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak.

BİLSEM MÜKALAT TAKVİMİ



