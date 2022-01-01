BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? 2022 BİLSEM sınavı başvuru tarihi

Özel yetenekli öğrencilerin katılım sağlayacağı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınavı başvuru tarihi belli oldu. Peki BİLSEM sınavları ne zaman yapılacak? İşte 2022 BİLSEM sınavı başvuru tarihi...

Millî Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınavları başvuru tarihi ile ilgili açıklama geldi.

Özel yetenekli öğrencileri belirlemek üzere 2021-2022 eğitim öğretim yılında yapılacak olan öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ait kılavuz yayınlandı.

Normal eğitime nazaran özel eğitim programlarının uygulandığı BİLSEM eğitim programları, her yıl sınavla gerçekleşen alımların akabinde başlıyor.

BİLSEM sınavına katılım sağlayacak adaylar, sınavı kazanmaları halinde bu eğitim kurumlarında devam etme hakkına sahip olacak.

Peki, BİLSEM sınavları ne zaman yapılacak? İşte, 2022 BİLSEM sınavı başvuru tarihi...

2022 BİLSEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bilim ve Sanat Merkezleri'ne (BİLSEM) öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler; 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinde sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler arasından yapılacak.

Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri, 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

19 Şubat-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 19 Ağustos'ta ilan edilecek.





BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.