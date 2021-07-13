BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranı

BİLSEM sınavına katılım sağlayan öğrenciler sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranı..

BİLSEM, ilkokullarda sınavla keşfedilen özel yetenekli öğrencilerin devletin özel eğitim kurumlarında öğrenim eğitim görmesini sağlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri Grup Tarama Sınavı (BİLSEM), 9 Temmuz 2021 tarihinde sona erdi.

Sınavın tamamlanmasının ardından sınava katılım sağlayan öğrenci ve velileri, BİLSEM sınav sonuçları hakkında araştırmalarına başladı.

2021 BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorularına yanıt aranırken MEB, BİLSEM sınav sonuçları ile ilgili açıklamada bulundu.

Peki BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranı...

2021 BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından BİLSEM sonuçlarının 2 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacağı bildirilmişti. Ancak koronavirüs nedeniyle yaşanan aksiliklerden dolayı sınav takviminde değişiklikler yapıldı.

Yeni takvime göre, BİLSEM sonuçları 14 Temmuz 2021 Çarşamba günü açıklanacak.

İtirazlar ise 26 Temmuz-9 Ağustos 2021 tarihleri arasında İl Milli Eğitim Müdürlüklerine yapılabilecek. İtiraz sonuçları, 28 Temmuz-06 Ağustos 2021 tarihlerinde açıklanacak.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

BİLSEM sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesinden açıklanıyor.





2021 BİLSEM GÜNCEL TAKVİMİ