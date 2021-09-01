Bir üniversite daha kararını verdi! Derslerin en fazla yüzde 40'ı uzaktan yürütülecek

Bir üniversite daha kararını verdi! Derslerin en fazla yüzde 40'ı uzaktan yürütülecek

Marmara Üniversitesi, 2021-2022 eğitim öğretim yılında, programlarındaki derslerin en fazla %40'ının uzaktan öğretim yoluyla yürütüleceğini ve diğer derslerin yüz yüze yapılacağını açıkladı.

2021-2022 eğitim öğretim yılında hangi üniversitelerin yüz yüze eğitime geçeceği öğrenciler tarafından merak ediliyor.

Yeni dönemin başlamasına kısa süre kala üniversiteler, tek tek kararlarını duyuruyor. Konuyla ilgili bir açıklama da Marmara Üniversitesi'nden geldi.

Marmara Üniversitesi, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada yüz yüze eğitime ilişkin bilgiler verdi.

"EN FAZLA YÜZDE 40'I UZAKTAN ÖĞRETİM"

Marmara Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Sevgili öğrencilerimiz, Üniversitemizde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı, 4 Ekim 2021 tarihinde başlayacaktır. Programlarımızdaki derslerin en fazla yüzde 40'ı uzaktan öğretim yoluyla yürütülecektir. Diğer dersler yüz yüze yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan akademik takvim, eğitim-öğretim sürecinin işleyişine ilişkin ayrıntılı bilgi ve kararların; fakülte-yüksekokul-enstitü internet sayfaları, web sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla duyurulacağı belirtildi.