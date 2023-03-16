Bolu'da deprem nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi Bolu’da yaşanan 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından 17 Mart 2023 Cuma günü okullarda eğitime ara verildi.

Türkiye deprem felaketiyle mücadele ediyor.

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Bölgede yaşanılan artçı sarsıntılar devam ederken, bu kez Bolu sallandı.

AFAD, saat 13.55'te yerin 8.13 kilometre derinliğinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını duyurdu.

İstanbul, Ankara ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası, Bolu akşam saat 19.36'da da 3.9 büyüklüğündeki depremle yeniden sarsıldı.

Yaşanılan deprem, korku ve paniğe neden olurken, vatandaşları sokağa döktü.

Bolu'da okullar tatil edildi

Depremlerin ardından Bolu Valiliği, okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: