Bu cuma karne verilecek mi? İkinci dönem karne tarihi 2021

Yaz tatiline gün sayan öğrenciler, ikinci dönem karnelerini ne zaman alacaklarını araştırıyor. MEB, karne günü için tarihi duyurmuştu. Peki karneler ne zaman verilecek? Bu cuma karne verilecek mi?

Milyonlarca öğrenci karneleri için gün sayarken Milli Eğitim Bakanlığı'da yeni eğitim öğretim yılının hazırlıklarına şimdiden başladı.

Eğitim öğretim yılını bitirmeye hazırlanan milyonlarca öğrenciyi şimdiden yaz tatili heyecanı sardı. Karnelerini Haziran ayında alacak olan öğrenciler okullardaki telafi programına isteğe bağlı olarak katılabilecek.

Öğrenciler ve veliler, karne gününe dair bilgileri de sorguluyor. Karneler ne zaman, hangi gün verilecek? Bu cuma karne verilecek mi? soruları gündemde yerini aldı.

Peki karneler ne zaman verilecek? İşte karne günü detayları..

BU CUMA KARNE VERİLECEK Mİ? KARNE TARİHİ 2021

Karneler 18 Haziran Cuma 2021 tarihinden itibaren verilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde şu açıklamayı yaptı;

"Bildiğiniz gibi 2020-2021 eğitim öğretim yılını 2 Temmuz Cuma günü sonlandırıyoruz. Biz, öğrencilerimiz iyi mi, evde kalmaktan yorulmuşlar mı, bir sıkıntıları var mı, bunları görüp tespit etmek ve onlara iyi gelmek için okullarımızı açık tutacağız. Bu arada 21 Haziran'da yoğun olarak başlayacağımız sosyal, duygusal, kültürel, fiziksel faaliyetler öncesinde sistem altyapımızda yoğunluğa neden olmamak ve öğrencilerimizin erişimini kolaylaştırmak için de karneleri 18 Haziran'dan itibaren öğrencilerimize açıyoruz. Dileyen karnesine 18 Haziran Cuma gününden itibaren ulaşabilecek."