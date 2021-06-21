Bu hafta okul var mı? 21 Haziran-5 Temmuz arası ders işlenecek mi?

Bu hafta okul var mı? 21 Haziran-5 Temmuz arası ders işlenecek mi?

18 Haziran'da karnelerini alan öğrenciler, 5 Temmuz itibariyle telafi eğitimi sürecine girecek. Peki 21 Haziran 5 Temmuz arasında ders var mı? Bu hafta okullar tatil mi? işte detaylar...

Karnelerini alarak ikinci dönemi tamamlayan öğrenciler, okullarda son duruma dair bilgileri araştırıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, 5 Temmuz itibariyle Telafide Ben de Varım projesi kapsamında telafi dersleri işleneceğini duyurdu. Ancak öğrenci ve veliler 21 Haziran 5 Temmuz arasında ne yapılacağını araştırıyor.

Bu hafta okul var mı, tatil mi? 21 Haziran - 5 Temmuz arası ders işlenecek mi? İşte ayrıntılar..

BU HAFTA OKUL VAR MI?

21 Haziran'da okul var mı sorusu merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 21 Haziran 5 Temmuz tarihleri arasındaki süreçte öğrencilerin okullarda etkinliklerinin devam edileceği ve gönüllülük esasına bağlı olacağı duyuruldu. Yani Pazartesi okul var ancak, okullara gönüllülük esasına göre gidilecek.

Okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre akademik, fiziksel, sosyal-duygusal, kültürel ve sportif alanlarda etkinlikler düzenlenecek.

21 HAZİRAN- 5 TEMMUZ ARASI

Telafi eğitim yapılan açıklamaya göre okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim okullarında öğrenim gören öğrenciler için 5 Temmuz - 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.