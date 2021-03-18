Bu yıl sınıfta kalma olacak mı? İlkokul, ortaokul, lise sınıf geçme nasıl olacak?

Bu yıl sınıfta kalma olacak mı? İlkokul, ortaokul, lise sınıf geçme nasıl olacak?

Geride bıraklılan eğitim yılında salgın nedeniyle sınıfta kalma kaldırılmıştı. Yüz yüze eğitime geçişle birlikte bu yıl sınıfta kalma var mı sorusu yeniden gündeme geldi.

Pandemi nedeniyle uzaktan devam etmek durumunda kalan eğitim hayatı, öğrencilerin sınavlarının da ertelenmesine neden oldu.

Yerinde Karar Dönemi'ne geçiş ile birlikte 2 Mart itibariyle yüz yüze eğitime giden öğrenciler, sınıf geçme durumlarıyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin ilk dönem karnelerini ders etkinliklerine katılım puanı ve sözlü notlarıyla aldı. Lise öğrencileri için ise yüz yüze sınav yapılmasına karar verildi.

Akabinde öğrenciler bu yıl sınıfta kalma olacak mı? sorusunu merak ediyor. Peki 2021 sınıfta kalma kaldırıldı mı, sınıf geçme nasıl olacak? İşte detaylar..

BU YIL SINIFTA KALMA OLACAK MI?

Salgın nedeniyle eğitim ve öğretim hayatlarına uzaktan devam etmekte olan öğrenciler için geçtiğimiz dönemde sınıfta kalma durumu kaldırılmıştı. Derslerinde başarısızlık gösteren öğrencilerin ise sorumlu bir şekilde bir üst sınıfa geçişi gerçekleştirilmişti.

Bu dönemde ise sınıfta kalıp kalmama durumunda bir değişikliğin olup olmadığı merak ediliyor.

Yüz yüze eğitimin veli onayına bırakılması adına öğrencilerin devamsızlıktan dolayı bu sene sınıfta bırakılma işlemi gerçekleştirilmeyecek.

İLKOKULDA SINIFTA KALMA VAR MI?

Lise öğrencilerinin birinci dönem karne notlarını ikinci dönem yapılacak yüz yüze sınavlarla belirlenecek. İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre İlkokul 1,2,3 ve 4. sınıfta kalma olmayacak.

ORTAOKULLARDA SINIFTA KALMA VAR MI?

Yüz yüze eğitime başlanmasıyla Milli Eğitim Bakanlığı okullarda ölçme ve değerlendirme işlemlerinin yapılması esaslarını belirleyecek.

Okulların açılması ve sınavların düzenlenmeye başlanmasıyla bu eğitim dönemi sonunda ortaokul ve liselerde sınıfta kalma, olması bekleniyor. Ortaokullarda zayıf dersi bulunan öğrencinin sınıf tekrarına kalması veya sınıfı geçmesine Şube Öğretmenler Kurulu karar veriyor.

LİSELERDE SINIFTA KALMA VAR MI?

Liselerde ise yıl sonu ortalaması 50’nin altına olan ve 3 dersten zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarına kalıyor.