Bu yıl sınıfta kalma olacak mı? İlkokul, ortaokul, lise sınıf tekrarı 2021-22

Bu yıl sınıfta kalma olacak mı? İlkokul, ortaokul, lise sınıf tekrarı 2021-22

Pandemi nedeniyle uzaktan devam etmek durumunda kalan eğitim hayatı, yeniden okul sıralarına döndü. Peki bu yıl sınıfta kalma var mı, yok mu? İlkokul, ortaokul, lise sınıf tekrarı olacak mı?

Geride bıraklılan eğitim yılında salgın nedeniyle sınıfta kalma kaldırılmıştı. Yüz yüze eğitime geçişle birlikte bu yıl sınıfta kalma var mı sorusu yeniden gündeme geldi.

6 Eylül itibariyle yüz yüze eğitime giden öğrenciler, sınıf geçme durumlarıyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

Akabinde öğrenciler bu yıl sınıfta kalma olacak mı? sorusunu merak ediyor. Peki 2021-2022 sınıfta kalma kaldırıldı mı, sınıf geçme nasıl olacak? İşte detaylar..

BU YIL SINIFTA KALMA VAR MI?

2021-2022 eğitim öğretim döneminde liselerde sınıfta kalma uygulaması olacak. Yüz yüze eğitimde kararlı olduğunu açıklayan MEB, lisede devam zorunluluğu bulunduğunun altını çizdi.

İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE SINIF TEKRARI

Okula mazeretsiz şekilde devam etmeyen öğrenciler sınırı ştıklarında sınıf tekrarı yapacaklardır. Ayrıca lise 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda yıl sonu ortalaması 50'nin altında olanlar ve 3 dersten kalan öğrenci doğrudan sınıf tekrarı yapacak.

İlkokulda sınıfta kalma uygulanmıyor. Aynı zamanda 5, 6, 7 ve 8.sınıflarda ise bir dersten yıl sonu puanı 45'ten az olan öğrencinin sınıfı geçme ya da kalma durumu şube öğretmenler kurulu kararına göre belirleniyor.