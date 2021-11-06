Bursa'da adalet bölümünde okuyan liselilere mahkeme ve cezaevinde uygulamalı eğitim

Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Adalet Bölümü'nde okuyan öğrenciler, okulda kurulan duruşma salonu ve cezaevinde uygulamalı eğitim görüyor.

Osmangazi ilçesi Yenikent Mahallesi'nde 2010 yılında açılan Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Adalet Bölümü, kentte tek olma özelliği taşıyor. Burada eğitim gören öğrenciler, uygulamalı dersler sayesinde meslekleri daha yakından tanıma fırsatı buluyor.

ÖNCE MAHKEME, SONRA CEZAEVİ SENARYOSU

Öğrenciler, uygulama sınıflarında, senaryo gereği mahkeme kuruyor ve suçluları yargılayıp cezaevine gönderiyor. Ayrıca öğrenciler, bir sınıf içerisine kurulan demir parmaklıklı nezarethanede mahkumların üst aramalarının nasıl yapıldığını, kelepçenin nasıl takıldığını öğreniyor. Okul yönetimi tarafından gerçek mahkeme salonunu aratmayacak şekilde donatılan sınıfta öğrenciler, örnek bir senaryo yazıp duruşma gerçekleştiriyor. Bazı öğrenciler cübbelerini giyip hakim ve savcı, bazıları ise avukat ve suçlu oluyor.

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"İŞ BULMA İMKANINA SAHİPLER"

Okul Müdürü Ragıp Burak, “Öğrencilerimizi Adalet Bölümü dalı altında iki tür eğitim alıyorlar. Biri İnfaz Koruma diğeri de zabıt katipliği. Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde, ceza ve tutukevlerinde, öğrencilerimiz burada aldıkları eğitimin ardından iş bulma imkanına sahipler. Derslerimizin bire bir teknik olarak işlenmesi açısından, çocukların bu dersi canlı olarak öğrenmeleri açısından çok önemli. Bu sebepten dolayı bu atölyeler, diğer mahkeme salonlarıyla bire bir aynı” dedi.

"İŞ ALANI OLDUKÇA GENİŞ"

Adalet Bölümü Öğretmeni Ebru Kıran, "Zabıt Katipliği bölümünde mahkemelerimizin gerek adli ve idari yargı, gerekse yüksek mahkemeler, seçim kurulları gibi konularda yazma işlemleri zabıt katiplerine ait derslerde görülmektedir. İnfaz korumanın ise cezaevinin güvenliğini saplamak ve yine mahkum, hükümlü ve tutukluların işleri ile ilgili işlemleri yapmaları konusunda eğitim verilmektedir. Adalet alanında iş alanı oldukça geniş" diye konuştu.

"HAKİM YA DA SAVCI OLMA İHTİMALİM VAR"

Okuduğu bölümle gurur duyduğunu belirten 11’inci sınıf zabıt katibi alanı öğrencisi Elif Atalay, “Önceliğimde bu okul vardı. Adalet okuyarak daha iyi yerlere geleceğimi düşündüm. Mesela ben buradan mezun olunca iki yıllık üniversite kazanırsam dikey geçiş sistemi ile hukuk bölümüne geçmeyi düşünüyorum. Geçebilirsem ya hakim ya da savcı olma ihtimalim var. Burada uygulamalı olarak mahkemelerde yapılan her türlü işlemleri öğreniyoruz. Burada onları uyguluyoruz. Bölümümü duyanlar, 'Neden okuyorsun, ne gerek var' gibi söylemlerde bulunuyorlar. Tabii güzel bir bölüm olduğu için buraya geldim. Önü açık olan bir alan. O yüzden herkese gururla anlatıyorum” ifadelerini kullandı.