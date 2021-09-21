Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 İOKBS Bursluluk sonuç sorgulama ekranı

MEB'in 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflar için düzenlediği İOKBS Bursluluk Sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 5 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi.

Maddi durumu yetersiz olan başarılı öğrencilerin katılım sağladığı sınavın tamamlanmasının ardından gözler İOKBS Bursluluk sınav sonuç tarihine çevrildi.

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak düzenlenen sınavın sonuçlarını merak edenler, ''2021 Bursluluk sınavı açıklandı mı, ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2021 İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı...

2021 İOKBS BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından ilköğretim 5, 6, 7, 8. sınıflar ile lise hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflar için düzenlenen 2021 İOKBS, 5 Eylül Pazar günü saat 10:00'da gerçekleştirildi.

Sınav sonuçları ise 28 Eylül 2021 tarihinde adayların erişimine açılacak. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://www.meb.gov.tr internet sitesinden online olarak yayınlanacak.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.



