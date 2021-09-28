Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuç ekranı 2021: Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı?

MEB tarafından 5 Eylül'de düzenlenen 2021 Bursluluk sınavı sonuçları için beklenen tarihe gelindi. Peki Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2021 İOKBS sonuç ekranı...

Koronavirüs nedeniyle ertelenen ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 5 Eylül Pazar günü gerçekleştirilmişti.

Maddi durumu yetersiz olan başarılı öğrencilerin katılım sağladığı sınavın tamamlanmasının ardından gözler İOKBS Bursluluk sınav sonuç tarihine çevrilmişti.

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak düzenlenen 2021 bursluluk sınavı sonuçlarında beklenen tarihe gelindi.

2021 MEB takvimine göre, söz konusu sınav sonuçları yapılan değerlendirmelerin ardından meb.gov.tr'de öğrenci T.C kimlik numarası ile sorgulamaya açılacak.

Peki İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?İşte 2021 İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı...

2021 İOKBS BURSLULUK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Bursluluk sınavı sonuçlarının 28 Eylül 2021 tarihinde adayların erişimine açılacağı duyurulmuştu. Binlerce öğrenci sabah saatlerinden itibaren sonuçlar için araştırmalarını sürdürürken Milli Eğitim Bakanlığı bir son dakika açıklamasında bulundu.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, ilköğretim 5, 6, 7, 8. ile ortaöğretim hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı.

Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://www.meb.gov.tr internet sitesinden online olarak yayınlandı.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde Sınav Sonuç Belgesi'ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.





BURSLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun'un 7 nci maddesinde belirtilen ''Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez.'' hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.

SINAV İTİRAZLARI

a. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar; soruların, cevap anahtarlarının ve sınav sonuçlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde ÖDSGM resmî internet sayfasında (https://odsgm.meb.gov.tr) yer alan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak veya yazılı olarak ÖDSGM’ye yapılabilecektir.

b. Elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, Kurumsal Tahsilât Programı aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) sınav itiraz ücreti yatırılması gerekmektedir. Yazılı yapılan itirazlarda, ücret yatırıp itiraz başvurusu ile birlikte banka dekontu/ATM işlem fişi göndermeyen öğrencilerin başvuruları dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

c. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının https://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların https://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

d. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

e. İtirazların cevaplanmasındaki süre için ÖDSGM’ye gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

f. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.