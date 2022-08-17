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    Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2022 Bursluluk sınavı tarihi..

    2022 yılında yapılacak olan bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu.İşte sınavın yapılacağı o tarih..
    • 17.08.2022 - 13:07
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    Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2022 Bursluluk sınavı tarihi..

    Her sene düzenli olarak gerçekleştirilen MEB bursluluk sınavı gündem oldu.2022 yılında yapılacak bursluluk sınavının ne zaman yapılacağını araştıranlar internette konuyla ilgili aramalar yapmaya başladı.

    Bilindiği üzere bursluluk sınavına 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri katılabiliyor.Bursluluk sınavı için başvurular önceden yapılmıştı.Başvurularını yapanlar sınavın ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor.Peki 2022 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevabı..

    Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2022 Bursluluk sınavı tarihi.. #1

    2022 bursluluk sınavı ne zaman?

    5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin gireceği bursluluk sınavı 4 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.100 sorunun sorulacağı sınavda sınav süresi 120 dakika olacak.

    Bursluluk sınav sonuçları ise 23 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.


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