Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB 2021 İOKBS Bursluluk sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı

MEB tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) tarihi araştırılıyor. Peki Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS Bursluluk sınavı giriş belgesi nereden alınır?

Maddi durumu yetersiz olan başarılı öğrencilere destek olmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) yapılacağı tarih araştırılıyor.

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10, 11'inci sınıfların uzun zamandır beklediği Bursluluk sınavına kısa bir süre kala, ''İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, bursluluk sınavı giriş belgesi nereden alınır?'' sorularına yanıt aranıyor.

Peki Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte MEB 2021 İOKBS Bursluluk sınav tarihi ve sınav giriş belgesi alma ekranı...

İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB tarafından ilköğretim 5, 6, 7, 8. sınıflar ile lise hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflar için düzenlenen 2021 İOKBS, 5 Eylül Pazar günü saat 10:00'da gerçekleştirilecek.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları ise 28 Eylül 2021 tarihinde adayların erişimine açılacak. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden online olarak yayınlanacak.

BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Bursluluk sınavı giriş yerleri geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Adayların sınav öncesi ve sınav esnasında sorun yaşamaması için giriş belgelerini yanlarında bulundurması gerekiyor.

Bursluluk sınav giriş belgesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden alınıyor. Adaylar, T.C Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş belgesini alabiliyor.