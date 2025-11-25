Çanakkale Destanını anlatan tır Düzce’de

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Çanakkale Savaşları Tanıtım Tırı, üç günlük program kapsamında Düzce’ye gelerek Anıtpark Meydanı’nda vatandaşların ziyaretine açıldı. Modern tekniklerle hazırlanan mobil müze, ilk günden itibaren öğrenciler ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

ÖĞRENCİLER, ÇANAKKALE RUHUNU YENİDEN HİSSETTİ

Tırı gezen öğrenciler, görsel sunumlar ve anlatımlar eşliğinde Çanakkale Savaşı’nın atmosferini yeniden yaşama fırsatı buldu. Zaman zaman duygusal anlar yaşayan öğrenciler, Atatürk ve silah arkadaşlarının Çanakkale’de yazdığı destanın önemine vurgu yaparak,

“O topraklar kahraman Mehmetçiğin mücadelesiyle düşmana teslim edilmedi.” ifadelerini kullandı.

"TIRIMIZ TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINI GEZİYOR"

Proje sorumlusu Necmi Can Akyıldız, amaçlarının Çanakkale ruhunu geniş kitlelere ulaştırmak olduğunu belirterek şu bilgileri verdi: