Çankırı’da anaokulu öğrencilerine çevre dostu eğitim

Çankırı’da bulunan Şehit Uğur Hiçyılmaz Anaokulu öğrencileri, çevre bilinci kazanmak ve sıfır atığın önemini öğrenmek amacıyla okul bahçesinde hazırlanan özel alanlarda eğitim alıyor.

BAHÇEDE EKOLOJİK VE PERMAKÜLTÜR UYGULAMALARI

Karataş Mahallesi’ndeki 152 öğrencili anaokulunda, çocukların tarımsal faaliyetleri yaşayarak öğrenmeleri için ekolojik ve permakültür bahçesi kuruldu. Öğrenciler burada domates, salatalık, soğan ve mısır gibi ürünleri yetiştirerek toprağı ve doğayı tanıma fırsatı buluyor.

ATIK MALZEMELERDEN EĞİTİM ALANLARI

Geri dönüşüm ve ileri dönüşümün önemini anlatmak için bahçede çeşitli düzenlemeler yapıldı.

Pet şişeler ve otomobil lastiklerinden dikey bahçe oluşturuldu.

Traktör lastiğiyle havuz, tava ve tencerelerden ise müzik köşesi yapıldı.

Bu uygulamalarla çocukların çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmeleri hedefleniyor.

Enerji Dostu “Mavi Yeşil Okul” Projesi

Okul Müdürü Şule Yurdunkulu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul Projesi kapsamında okul bahçesinde birçok çalışma yaptıklarını belirtti:

Çocuklarla kompost gübre hazırladık, yağmur hasadı bidonlarımızı yaptık, lavanta bahçelerimizi kurduk. 5 litrelik bidonlara çilek dikerek dikey bahçe oluşturduk. Duvarlarımızda araba lastikleri kullandık.

ÇEVRE BERATI ÖDÜLÜ

Okul, Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği Sıfır Atık Yarışmasına bu yıl “Yaşayan Okul Bahçeleri” kategorisinde katıldı ve “Çevre Beratı” almaya hak kazandı.

Yurdunkulu, bu projelerin çocuklara yalnızca çevre bilinci kazandırmadığını, aynı zamanda duygusal ve sosyal gelişimlerine de katkı sağladığını vurguladı.

"TAŞA DEĞİL, TOPRAĞA İHTİYAÇLARI VAR"

Çocukların doğayla iç içe büyümesi gerektiğini belirten Yurdunkulu şunları söyledi: