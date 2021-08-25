Cihad Demirli, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı oldu

Cihad Demirli, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Cihad Demirli atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Üyeleri Dr. Mehmet Sürmeli, Dr. Hasan Kavgacı, Dr. Hüseyin Şirin, Toper Akbaba ve Prof. Dr. Bahri Ata görevden alındı.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Cihad Demirli, Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliklerine ise Prof. Dr. Mehmet Karataş, Prof. Dr. Mustafa Gündüz, Prof. Dr. Bülent Dilmaç, Doç. Dr. Cem Gençoğlu, Dr. Mehmet Gündüz ve Dr. Hüseyin Yorulmaz atandı.

Atamanın; 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2, 3 ve 7’inci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

CİHAD DEMİRLİ KİMDİR

1978 Sivas doğumlu olan Prof. Dr. Cihad Demirli, İngilizce biliyor.

Uzmanlık alanları ise, Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitimde Program Geliştirme, E-Öğrenme ve Teknolojileri, E-Portfolyo Uygulamaları, E-Öğretim Materyali Tasarımı, Uzaktan Öğretim Tasarımı.