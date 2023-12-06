Çocuk Dostu Uygulamalar, çocuklar zararlı içeriklerden koruyor Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Çocuk Dostu Uygulamalar'ı, sosyal medya başta olmak üzere her tür mecradaki zararlı içeriklerden genç dimağları koruyor.

AA & Ensonhaber

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların iyilik hali ilkesini temel alarak, sadece fiziksel değil, aynı zamanda sanal ortamdaki risklere karşı da koruma sağlamak amacıyla çeşitli önlemler alıyor.

'Çocuk Dostu Uygulamalar' adını taşıyan bu önlemler, özellikle sosyal medya ve benzeri platformlarda karşılaşılabilecek zararlı içeriklere karşı çocukları koruma amacını taşıyor.

1915 zararlı içerik tespit edildi

Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Medya Çalışma Grubu, bu yıl içinde çocukları olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen 1915 içeriği tespit etti.

Bu tespit edilen içeriklerle ilgili kurumlar arası işbirliği ve yapılan değerlendirmeler sonucunda, içeriklerin kaldırılması veya erişimin engellenmesi gibi önlemler alınıyor.

Ayrıca, 2020 yılından bu yana 37 bin 928 kişiye dijital risklerden korunma eğitimi verilirken, 2018 yılından bu yana 146 bin 626 kişiye mahremiyet eğitimi sağlandı. Bu sayede, bireyler dijital dünyada karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlenmekte ve çocukların güvenliği için önlemler alındı.

38 kitap küçükler için zararlı bulundu

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulunun 2018'in eylül ayından bugüne kadar yaptığı incelemelerde, 38 kitabın küçükler için zararlı olduğu kararı verildi.

Ayrıca Kurul, aynı dönemde müstehcenlik suçuyla ilgili 20 bin 118 adli bilirkişi raporu hazırlayarak adli makamlara gönderdi.

2018 başından bugüne kadar incelenen kitaplardan 1503'ünün 0-18 yaş grubu için uygun içerikli olduğu değerlendirildi. Bu kitapların isim listesi, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlandı.