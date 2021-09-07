Çocuklara doğru kalem tutturma ipuçları

Çocukları okul hayatına adım atan veliler, okuma yazma telaşının yanı sıra kalem tutmak konusunda da minik sıkıntılar yaşayabiliyor. Peki kalem doğru şekilde nasıl tutulur? İşte ipuçları...

Okulların açılmaya başlamasıyla birlikte kalem kağıtla daha çok vakit geçiren çocukların kalem tutuş becerileri ve ellerinin sık yorulması ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

İnce motor becerisi olarak bilinen el kaslarını günlük yaşamımızda yemek yerken çatal bıçak kullanımında, ayakkabı bağcığı bağlamakta, düğme iliklemekte, diş fırçalamakta, kalem ve fırça tutuşunda gibi birçok alanda kullanıyoruz.

Bazı çocuklar kalemi şıp diye kavrarken, bazılarında ise bu süre uzayabiliyor. Bu noktada alem tutma konusunda zorluk yaşayan çocuklar için kısa sürede bu durumu çözecek yöntemler bulunuyor.

Evde yapacağınız kalem tutma çalışmaları ile doğru kalem tutuş şeklini çocuğunuza öğretebilirsiniz.

Peki Çocuklara kalem tutma nasıl öğretilir? Çocuklar ne zaman kalem tutabilir? Çocuklara kalem tutturma yöntemleri...

ÇOCUKLARA KALEM NASIL TUTTURULUR?

Öncelikle yapmanız gereken çocuğunuzun doğru bir pozisyonda oturmasını sağlamak. Omurga ve omuzların yazı yazmaya uygun açıda olması, ağrıların oluşmaması adına önemli.

İkinci olarak ise dikkat edilmesi gereken kalem seçimi. Kalem seçiminde genellikle büyük boy kalem tercih edersek daha rahat kavrayacağını düşünürüz fakat bebeklik dönemi hariç büyük kalemleri tutmak daha zor olacaktır.

Araştırmalara göre doğru bir şekilde kalem tutma şekli; başparmak ve işaret parmağın uç kısımlarının birbiri ile temas edecek biçimde kalem tutulmalı, orta parmağın uca yakın bölgesi ile desteklenmesi şeklindedir.

LASTİK YÖNTEMİ

Çocuğunuzun kalem tutmasını daha kolay sağlaması için lastikten yardım alabilirsiniz. Çocuğunuzun bileğine lastiği takıp kalemi de lastiğin içine koyun. 180 derecelik dönüş sağlayarak kalemi lastiğe tutturun. Böylelikle kalemi çocuğunuz doğru şekilde tutmuş olacaktır.

KALEM TUTMA SEÇENEKLERİ

Doğru kalem tutma önerileri ise şunlardır:



- Normal kalem tutuş şekli başparmak, işaret parmağı ve orta parmağın kullanılarak kullanılan bir yöntemdir.

- Diğer bir kalem tutuş şekli ise işaret ve başparmağı ile kalemin orta parmak üzerine öne doğru hareket ettirilmesi ile uygulanan bir yöntemdir.

- Son olarak kalemi ucuna doğru tutarak sadece üç parmağın kullanılıp öne ve arkaya doğru kullanma yöntemidir.

GELİŞTİRMEK İÇİN YÖNTEMLER

1- Yumuşak bir top çocuğun eline verilerek sıkıp açmasını sağlayın.

2- Bir kâğıdı sıkarak top haline getirmesini isteyin.

3- Oyun hamuru ile oynamasına zaman verin.

4- Lego türü oyuncakları yapıp bozmasını sağlayın.

5- Sıkı kavanoz veya şişe kapağı açtırıp-kapattırmayı deneyin.

6- Fermuarlarını kendi açıp kapatmasına izin verin.

7- Makarnaları ipe dizme çalışması yapın.

8- Kağıt katlama pratikleri yaptırın.