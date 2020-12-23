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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 kredi ve burs ödeme miktarlarını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 kredi ve burs ödeme miktarlarını açıkladı
2021 yılında öğrencilere verilecek burs ve kredi miktarları; lisansta 650 lira, yüksek lisansta 1300 lira, doktorada 1950 lira oldu.
- AA & Ensonhaber
- 23.12.2020 - 12:55
- Güncelleme : 23.12.2020 - 13:18
Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği 2021 kredi ve burs ödeme rakamları açıklandı.
Müjdeli haberi, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.
YENİ RAKAMLAR
Gençlik ve Spor Bakanlığı aracılığıyla önümüzdeki yıl içerisinde gerçekleşecek ödemeler şu şekilde:
Lisans öğrencileri 650 TL,
Yüksek lisans öğrencileri 1.300 TL,
Doktora öğrencileri ise 1.950 TL alacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 kredi ve burs ödeme miktarlarını açıkladı