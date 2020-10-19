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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitimde reform çıkışı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitimde reform çıkışı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim-öğretimde topyekün bir reforma ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
    • AA
    • 19.10.2020 - 12:46
    • Güncelleme : 19.10.2020 - 12:46
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi Açılış Töreni'nde konuştu.

    Eğitim üzerine değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimde topyekün bir reform gerektiğini söyledi.

    "EĞİTİM KISMI İHMAL EDİLMİŞTİR"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimdeki reform çağrısını şu sözlerle yaptı: "Ülkemizin geçmişten bugüne eğitim öğretim sistemi çocuklarımıza maddi bilgi yükleme üzerine kuruludur. Eğitim kısmı ihmal edilmiştir.

    "TOPYEKÜN REFORM.."

    Medyanın etkisiyle geleneksel eğitim öğretimin gücü azalırken yenisi konulamamıştır. Zihinler popüler kültür ve sapkın hezeyanlarla doldurulmuştur. Önceliğimiz aileden başlayarak çocuklarımızı hakkıyla yetiştirmek şarttır. Bu topyekün eğitim-öğretim reformu gerektirir."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitimde reform çıkışı VİDEO

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