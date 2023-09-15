Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ücretli öğretmenlere ek ders müjdesi 2023-2024 eğitim yılı açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ücretli öğretmenlerimizin ek ders oranına yüzde 25'lik bir artış yapacağız" dedi.

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ensonhaber.com

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı 11 Eylül'de okulların açılmasıyla başladı..

3 aylık yaz döneminin ardından milyonlarca öğrenci ve öğretmen okullarına kavuştu..

Yeni yılda öğretmenlere bir de müjde geldi.

2023-2024 eğitim yılı açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ek derslere yüzde 25 oranında bir artış yapılacağını duyurdu.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Ücretli öğretmenlerin saatlik ek ders ücretlerinde ilave yüzde 25'lik artışa gidiyoruz"

Eğitime özel önem ve öncelik verdik. 21 yıl önce yaklaşık 500 bin öğretmenimiz varken şimdi 1 milyon 200 bin öğretmenimiz var. 2002'de göreve geldiğimizde derslik sayımız 343 bindi. Bugün bu sayı 2 kata yakın artışla 620 bine çıktı.



Şimdi bakanlığımıza bağlı olarak resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanlar ve usta öğreticilerimizle ilgili bir adım atıyoruz. Bu kardeşlerimizin saatlik ek ders ücretlerinde yaklaşık yüzde 25 oranında ilave bir artışa gidiyoruz. Böylece aylık ücretlerinde 2023 yılında yüzde 91 oranında artış yapmış olacağız.

Yurt dışı bursları da artıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca burs müjdesi de verdi. Yurt dışında okuyan lisansüstü öğrencilerin burslarında da ülkelere göre değişik oranlarda yükseleceğini duyuran Erdoğan, şunları söyledi:

Milli Eğitim burslusu, lisansüstü öğrencilerimizin burslarını da okuduğu okudukları ülkelerin şartlarına göre değişik oranlarda yükseltiyoruz. Burslarda ortalama yüzde 26-27 civarında bir zam yapmış oluyoruz. Her iki müjdemizin de hayırlı olmasını diliyorum.

"Öğrencilerimiz okulları ve öğretmenleri ile buluştu"

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Bu seneki programımızı tüm il ve ilçe müdürlerimizin yanı sıra öğretmen ve öğrencilerimizin de aramızda yer aldığı geniş bir katılımla yapıyoruz. Ülkemizin 80 vilayetinden İstanbul'u teşrif eden siz kıymetli kardeşlerimle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. 2023-2024 Eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz başta olmak üzere bütün eğitim öğretim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.



Üç aylık yaz tatilinin ardından pazartesi günü öğrencilerimiz okulları ve öğretmenleri ile buluştu. Minik kalpleri okula başlamanın heyecanıyla kıpır kıpır atan yavrularımızın hepsinin tek tek gözlerinden öpüyorum. Kendi evlatlarından ayrı tutmadıkları kıymetli öğrencileriyle buluşan tüm öğretmenlerimize de buradan selamlarımı gönderiyorum. Sizlerin şahsında ülkemizin 81 vilayetinde ilçelerden köylere kadar 780 bin kilometrekare vatan toprağının her karışında aşkla çalışan eğitim ordumuzun her bir neferine ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.



Aydınlık yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizi yetiştirmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan kıymetli öğretmenlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Mesleğini tutku ile icra eden idealist bir öğretmenin milletimize yaptığı hizmetleri anlatmaya kelimeler kıfayet etmez. Rabbim tüm öğretmenlerimizden razı olsun diyorum. Üzerimde hakkı ve emeği olan saygıdeğer öğretmenlerimi burada bir kez daha saygıyla anıyor vefat edenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

"Şehit Aybüke Yalçın'ın ismini ülkemizin en büyük petrol rezervine sahip Gabar'daki petrol sahasına verdik"

Yine bu vesileyle Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın gibi görevi başında şehit edilen eğitim camiamızın tüm şehitlerini de rahmetle yad ediyorum. Aynı şekilde 6 Şubat depremlerinde yıkıntıların altında kalarak aramızdan ayrılan öğretmen ve öğrencilerimize mevladan rahmet diliyorum.



Türkiye'nin müreffeh yarınları için mücadele ederken bizden kopartılan öğretmenlerimizin hiç birini unutmadık unutmayacağız. Onların uğrunda canlarını feda ettikleri değerleri yaşatmaya, yüceltmeye devam edeceğiz. İnsanımızın gönlünü fetheden şehit Aybüke Yalçın'ın ismini ülkemizin en büyük petrol rezervine sahip Cudi Gabar'daki petrol sahasına verdik. Günlük 100 bin varil üretim yapacak petrol sahamız Türkiye'ye değer kattıkça şehidimizin adı da nesilden nesile aktarılmaya devam edecektir.

"Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz"

Bu sene Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. 29 Ekim tarihinde millet olarak bu önemli yıl dönümüne ulaşmanın gururunu hep birlikte yaşayacağız. Bu topraklardaki bin yıllık şanlı mazimizden aldığımız cesaret ve ilhamla devletimizin ikinci asrına çok büyük bir heyecanla gireceğiz. Geçen sene cumhuriyetimizin 100. yılına bir selam mahiyetinde Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu kamuoyumuz ile paylaşmıştık. Farklı görüşlerden insanlarımızın Türkiye Yüzyılı vizyonunu sahiplenmesi devleti yönetenler olarak bizlere cesaret verdi, güven aşıladı. Bunun siyasi bir söylemden öte ayakları yere basan, tutarlı, kapsamlı hedefler bütünü olduğu görülmüş oldu. Mayıs ayındaki seçimlerde milletimizin Türkiye Yüzyılı'na olan güçlü desteği teyit edildi. İstiklalden istikbale kurduğumuz bu köprüyü inşallah güçlendireceğiz. Tıpkı bir asır önce olduğu gibi 85 milyon el ele, gönül gönüle vererek Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz.

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