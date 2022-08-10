DEHB li çocukların okul başarısını arttırmak için yapılması gerekenler

DEHB özellikle akademik hayatı olumsuz etkileyebilir. Okul ortamında alınması gereken önlemler ve olumlu öğretmen davranışları neler olmalıdır?

Aşırı hareketlilik, dikkat sorunları ve istekleri erteleyememe (dürtüsellik) gibi kendini belli eden psikiyatrik bir sorun olan DEHB akademik hayatıda olumsuz yönde etkilemektedir. Öğretmen ve veli yaklaşımları ile eğitim ve öğretim hayatı başarılı bir şekilde sürdürülebilir.

DEHB Okuldaki Çocukları Nasıl Etkileyebilir?

DEHB , bir öğrencinin odaklanma, dikkat etme, dinleme veya okul çalışmalarına çaba gösterme yeteneğini etkileyebilir. DEHB ayrıca bir öğrencinin kıpır kıpır, huzursuz olmasına, çok fazla konuşmasına veya dersi aksatmasına neden olabilir. DEHB'li çocuklar ayrıca okulda sorun yaşamalarına neden olan öğrenme güçlüğü çekebilirler.

DEHB olan çoğu çocuk, DEHB tanısı konmadan önce okula başlar. Öğretmenler bazen DEHB'nin olası belirtilerini ilk fark eden kişilerdir. Bunu çocuğun ebeveyni ile konuşabilirler. Ebeveyn daha sonra çocuğun DEHB olup olmadığını görmek için bir sağlık kuruluşu tarafından değerlendirilmesini sağlayabilir.

Öğretmenler DEHB Olan Çocuklara Nasıl Yardımcı Olabilir?

Çocuğunuzun DEHB olup olmadığını tüm öğretmenlere bildirin.Öğretmenler, çocuğunuzun bireysel eğitim programına ihtiyacı olup olmadığını öğrenmenize yardımcı olabilir:

BEP , bireyselleştirilmiş özel eğitim ve ilgili hizmetler sağlayan yazılı bir plandır . Çocuğunuzun öğretmeni , çocuğunuzun bir BEP'den fayda sağlayıp sağlayamayacağını görmek için bir değerlendirme önerebilir.

504 planı , çocuğun ihtiyaçlarını karşılamak için öğrenme ortamında hizmetler ve değişiklikler sağlar .Öğretmenler, çocuğunuzun gelişimi hakkında sizinle konuşabilir.

Öğretmenden çocuğunuzun nasıl olduğunu size söylemesini isteyin. Siz ve çocuğunuzun öğretmeni arasında gidip gelen bir klasör kullanmak, ilerlemeyle ilgili notları paylaşmanın bir yoludur.

Öğretmenler çocuğunuzun ihtiyaçlarına odaklanabilir. DEHB olan her öğrenci farklıdır. Bazılarının dikkat çekmek ve dikkat dağıtıcı şeyleri yönetmek için yardıma ihtiyacı var. Bazılarının düzenli kalmak için yardıma ihtiyacı var. Diğerleri, işe başlarken veya başladıkları işi bitirmek için yardıma ihtiyaç duyarlar. DEHB'li bazı öğrenciler oturmakta veya sessizce çalışmakta zorlanırlar. Öğretmene sınıfta DEHB'nin çocuğunuzu nasıl etkilediğini ve çocuğunuza okul ödevlerinde yardımcı olmak için neler yapabileceğinizi sorun.

Öğretmenler çocuğunuzun başarılı olmasına yardımcı olabilir. Bir öğrencinin neye ihtiyacı olduğuna bağlı olarak, öğretmenler bu önerileri dikkate alır ve uygularlarsa DEHB li öğrenciler başarıya bir adım daha yaklaşır.

Öğretmenler DEHB li öğrencileri söz konusu olduğunda;

-Öğrenciyi dikkat dağıtıcı şeylerin daha az olduğu yere oturtmalı.

-Açık ve kısa talimatlar vermeli.

-Basit sınıf rutinleri ve kuralları olmalı.

-Sıcak, cesaret verici ve pozitif davranmalı.

-Çabalarını övmeli.

-Organizasyon konusunda yardım etmeli.

-Çocuklara yavaşlamaları ve zaman ayırmaları için rehberlik etmeli.

-Görevde kalmak için komutlar vermeli.

-Sınıfta dolaşabilmeleri için molalar vermeli.

-İşi tamamlamak için fazladan zaman vermeli.

-Öğrencilere çalışmalarını nasıl kontrol edeceklerini ve dikkatsiz hataları nasıl yakalayacaklarını öğretmeli.

Daha büyük yaşta öğrenciler için öğretmenler şunları da yapabilir;

-Not alma, yüksek sesle okuma ve sınavlara hazırlanma gibi çalışma becerilerini öğretmeli.

-Çok adımlı projeleri ve ödevleri daha küçük parçalara ayırmalı.

Öğretmenler çocuğunuzdaki en iyiyi ortaya çıkarabilir. Öğretmenler öğrencilerinde en iyiyi gördüklerinde, öğrenciler kendilerindeki en iyiyi görürler. Öğretmenler, DEHB'si olsun ya da olmasın her öğrencinin büyüyebileceğini, öğrenebileceğini ve başarılı olabileceğini bilir ve bunun için çabalar.