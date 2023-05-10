Deprem bölgesindeki öğrenciler için gezici kütüphane yolda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kahramanmaraş depreminin etkilediği illerdeki öğrencilere özel bir tırı daha yola çıkardı. Deprem bölgesindeki öğrencilerin giriş sınavlarına hazırlanması amaçlanıyor.

AA

Deprem bölgesindeki geçici barınma alanlarında ve kırsal bölgelerdeki köy ve mahallelerde yaşayan öğrenciler unutulmadı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, deprem bölgesindeki gezici kütüphanelerde lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere eğitim desteği verecek.

Bakanlık e-Ticaret platformlarından biri ile yaptığı iş birliği kapsamında deprem bölgesinde hizmet veren gezici kütüphanelerini daha da zenginleştirerek kütüphane arşivine lise ve üniversite sınav hazırlık kitaplarını ekledi.

Mobil kütüphane filosu

Mobil kütüphane filosu, yüzlerce kitabın yanı sıra sponsorun sağladığı sınav hazırlık kitaplarını öğrencilere ulaştıracak.

Amaç sınava hazırlanan öğrencilere destek vermek

Çalışmayla, depremin yarattığı zor koşullar ve kaynak yetersizliğinden dolayı sınavlara hazırlanma şansı bulamayan öğrencilere hazırlık kitaplarının ulaştırılması ve öğrenciler için eşit şartların yaratılması amaçlanıyor.

48 gezici kütüphane aracı sahada

Bakanlığın kütüphane olarak tasarladığı 48 gezici kütüphane aracı, bölgede şehir merkezlerindeki geçici barınma yerlerinde sabit olarak ya da afetten etkilenen kırsal bölgelerde dolaşarak hizmet veriyor.

Gezici kütüphanelerin yerleri "https://bit.ly/kygmgezicikonum" adresinden canlı olarak takip edilebiliyor.