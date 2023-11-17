Depremzede üniversite öğrencileri için yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, ailesi veya kendisi OHAL ilan edilen illerde ikamet eden üniversite öğrencileri ile bu illerde örgün öğretimine devam eden ikinci öğretim öğrencilerinden öğrenim ücreti alınmayacak, ücret alınmışsa iade edilecek.

AA

Depremzede öğrenciler ile ilgili bir yeni düzenleme daha yürülüğe girdi.

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

İkinci öğrenim ücretini devlet karşılayacak

Bu karara göre, 2023-2024 öğretim yılında ailesi veya kendisi, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası OHAL ilan edilen illerde ikamet eden ve devlet yükseköğretim kurumunda örgün öğretim programlarına devam eden öğrenciler ile bu illerdeki devlet yükseköğretim kurumlarında örgün öğretim programlarına devam eden ön lisans ve lisans öğrencilerinin ödemeleri gereken ikinci öğretim öğrenim ücreti, devlet tarafından karşılanacak.

Ödeme yapanlara ücret iade edilecek

Bu öğrencilerden 2023-2024 eğitim öğretim yılı için ödeme yapmış olanlara, yükseköğretim kurumları tarafından ücret iadesi yapılacak.

Ailesi veya kendisi Filistin'in Gazze şehrinde ikamet eden ve Türkiye'deki herhangi bir devlet yükseköğretim kurumunda örgün öğretim programına devam eden ön lisans ve lisans öğrencilerinin ödemeleri gereken ikinci öğretim öğrenim ücreti, devlet tarafından karşılanacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)