DGS 2021 soruları sızdırıldı mı? DGS iptal mi olacak? ÖSYM harekete geçti!

DGS sınavı ardından kitapçığın bir bölümünün görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından ÖSYM açıklamalarda bulundu. Peki DGS 2021 soruları sızdırıldı mı, sınav iptal mi? İşte ayrıntılar...

Öğrencilerin iki yıllık eğitimlerini dört yıla uzatmak amacıyla katıldıkları Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 11 Temmuz Pazar günü tamamlandı.

Sınavın ardından, bir öğrencinin sınava cep telefonuyla girdiği iddiası sosyal medyayı karıştırdı. Soru kitapçığının cep telefonuyla çekilmiş görüntülerinin paylaşılması diğer öğrencilerin de tepkisine neden oldu.

ÖSYM, konuya dair açıklamalarda bulunarak bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Akabinde sınava giren adaylar, "DGS 2021 soruları sızdırıldı mı? DGS iptal mi?" sorularını araştırmaya başladı.

Peki DGS sınavında son durum nedir? İşte ÖSYM açıklamaları...

DGS 2021 SORULARI SIZDIRILDI MI?

ÖSYM, 2021 Dikey Geçiş Sınavı'nın ardından kitapçığın bir bölümünün görüntülerini bir internet sitesinde yayınlayan adayın gözaltına alındığını duyurdu.

Olayı 'münferit' olarak niteleyen ÖSYM, sınav görevlileri ve aday hakkında tüm hukuki yollara başvurulacağını açıkladı.

DGS 2021 İPTAL Mİ?

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 11 Temmuz 2021'de 81 il ve KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da gerçekleştirilen 2021 DGS'nin tüm sınav merkezlerinde sorunsuz tamamlandığı kaydedildi.



Sınav tamamlandıktan sonra sosyal medyada bir adayın soru kitapçığından bazı kısımların görüntülerini paylaştığı belirtilen açıklamada, "Adayın kimlik bilgisi tespit edilerek kolluk birimlerine intikal ettirilmiş ve aday, kolluk birimlerince gözaltına alınmıştır. Konuya ilişkin incelemede, fiilin sınavın sıhhatini etkilemeyen münferit bir olay olduğu anlaşılmış olup söz konusu aday ve ihmali bulunan sınav görevlileri hakkında gerekli tüm hukuki yollara başvurulacağı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur" ifadeleri kullanıldı.