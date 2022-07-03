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    DGS 2022 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    3 Temmuz'da gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) ardından gözler, 2022 DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tarihi...
    • Haber Merkezi
    • 03.07.2022 - 09:32
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    DGS 2022 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    Önlisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlamak isteyen adayların katıldığı Dikey Geçiş Sınavı (2022 DGS), 3 Temmuz 2022 Pazar günü gerçekleştirildi.

    Sınavın ardından öğrenciler, DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor.

    ''DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' soruları eğitim gündeminde yer alıyor.

    Peki 2022 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte o tarih...

    DGS 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak?

    DGS sonuçları, 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

    Sonuçlar, ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan ''https://sonuc.osym.gov.tr/'' adresinden erişime açılacak.

    DGS 2022 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? #1


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