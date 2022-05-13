DGS başvuru ekranı 2022: DGS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

DGS başvuru ekranı 2022: DGS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı (2022 DGS) başvurularının başladığını duyurdu. Peki 2022 DGS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte 2022 DGS başvuru ekranı ve kılavuzu...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı (2022 DGS) başvurularının başladığını duyurdu.

Yüksekokul ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmalarını sağlayan DGS kılavuzu da yayınlandı.

Yayınlanan kılavuza göre; temmuz ayında yapılacak olan DGS için başvurular 13-23 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacak.

Üniversite eğitimlerini 2 yıldan 4 yıla yükseltmek isteyen öğrenciler, 2022 DGS başvurularının nasıl ve nereden yapılacağını öğrenmek için araştırmalarına başladı.

Peki 2022 DGS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte 2022 DGS başvuru kılavuzu ve başvuru ekranı...

2022 DGS başvurusu nasıl yapılır?

ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı (2022 DGS) başvurularının başladığını duyurdu. 2022 DGS başvuruları bugün başladı ve 23 Mayıs'a kadar devam edecek. Geç başvurular ise 31 Mayıs tarihinde yapılacak.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS), 03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

2022-DGS’de her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

2022-DGS’de soru sayısı 100 olacak, sınav süresi 135 dakika olarak uygulanacaktır.''





2022 DGS başvuru ücreti ne kadar?

2022 DGS başvuru ücreti, 190,00 TL olarak belirlendi. Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra süresi içinde sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak.

Adaylar, sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir.

Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.