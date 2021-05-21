DGS başvuru şartları nedir, ücreti ne kadar? 2021 DGS başvuru ekranı

DGS başvuru şartları nedir, ücreti ne kadar? 2021 DGS başvuru ekranı

2 yıllık ön lisans eğitimini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adayların katılacağı 2021 DGS başvuruları, bugün başladı. Peki 2021 DGS başvuru şartları nedir, ücreti ne kadar?

Lisans eğitimini 4 yıla tamamlamak isteyen adayların katılacağı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları, 21 Mayıs tarihinde yani bugün başladı ve 31 Mayıs'a kadar devam edecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen 2021 DGS'ye katılım sağlayacak öğrenciler, DGS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, şartları nelerdir? sorularına yanıt arıyor.

Peki, 2021 DGS başvurusu nasıl yapılır? DGS başvuru şartları neler, ücreti ne kadar? İşte 2021 DGS hakkında tüm merak edilenler...

2021 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kazanılan puanların sadece sınavın yapıldığı eğitim-öğretim yılı içerisinde geçerli olacağı 2021 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları, 21 Mayıs 2021-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında alınacak.

DGS başvuru tarih aralığını kaçıran adaylar, 8 Haziran 2021 tarihinde geç başvuru işleminde bulunabilecek.

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DGS başvuru işlemleri, 21 Mayıs tarihinden itibaren ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.

DGS sınavında adaylara yönelik sayısal ve sözel bölümlerden oluşan bir yetenek testi uygulanacak ve her test 120 sorudan oluşacak. 180 dakika (3 saat) sürecek sınavda, 15 dakika kuralı uygulanacak.

DGS 2021 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ





DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden yapılan açıklamada yer alan bilgilere göre, 2021 DGS başvuru ücreti 150 TL olarak belirlendi.

Adaylar, sınav ücretini belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

2021 DGS NE ZAMAN?

Yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları için girdikleri Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak.

Toplamda 150 dakika süren DGS sınavı 2021 sonuçları, ÖSYM takvimine göre, 12 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.