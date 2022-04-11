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    DGS başvuru ve sınav tarihleri 2022: DGS başvuruları ne zaman başlıyor?

    Üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru ve sınav tarihlerini araştırıyor. Peki 2022 DGS başvuruları ne zaman başlıyor? İşte DGS sınav tarihi...
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 09:23
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    DGS başvuru ve sınav tarihleri 2022: DGS başvuruları ne zaman başlıyor?

    Önlisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen öğrencilerin katılım sağladığı Dikey Geçiş Sınavı (2022 DGS) için geri sayım devam ediyor.

    Her yıl iki kez düzenlenen DGS sınavının bu yıl hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor.

    Söz konusu sınava hazırlanan öğrenciler, 2022 DGS başvuru ve sınav tarihlerini araştırıyor.

    Peki DGS başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 DGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte 2022 DGS başvuru ve sınav tarihleri...

    2022 DGS başvuruları ne zaman başlıyor?

    Yüksekokul ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmalarını sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tarihi, ÖSYM tarafından yayınlanan 2022 sınav takvimi ile belli oldu.

    ÖSYM 2022 yılı sınav takvimine göre; DGS başvuruları, 13 Mayıs-23 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacak.

    Normal başvuru süresi içerisinde başvurularını tamamlayamayan adayların başvuruları ise 31 Mayıs 2022 geç başvuru gününde alınacak.

    Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecekler.

    DGS başvuru ve sınav tarihleri 2022: DGS başvuruları ne zaman başlıyor? #1

    2022 DGS ne zaman?

    2022 DGS, 3 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 12 Ağustos 2022 tarihinde erişime açılacak. Bu tarihte adayların tercihlerinde kullanacakları puanları ortaya çıkacak.


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