DGS başvuruları için son gün: 2021 DGS başvuru ekranı

2 yıllık ön lisans eğitimini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adayların katılacağı 2021 Dikey Geçiş Sınavı başvuruları 31 Mayıs'ta yani bugün sona eriyor. İşte 2021 DGS başvuru ekranı..

Önlisans eğitimlerini lisans seviyesine yükseltmek isteyen öğrencilerin katılacağı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları, 31 Mayıs Pazartesi yani bugün bitiyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 11 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak DGS için başvurular, online olarak Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılabiliyor.

Bu yıl 11 Temmuz tarihinde yapılacak olan DGS için başvuru ücreti 150 lira olarak belirlendi. Geç başvuru tarihi ise 8 Haziran olarak belirlendi.

Peki, 2021 DGS başvurusu nasıl yapılır? DGS başvuru şartları neler, ücreti ne kadar? İşte 2021 DGS başvuru ekranı...

2021 DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, DGS başvurularını 31 Mayıs saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresi üzerinden yapabilecek. DGS başvuru kılavuzu da ÖSYM'nin sitesinden yayımlandı.

2021 DGS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ





DGS NASIL OLACAK?

DGS'de adaylara yönelik sayısal ve sözel bölümlerden oluşan bir yetenek testi uygulanacak ve her test 120 sorudan oluşacak.

Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacak. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden yapılan açıklamada yer alan bilgilere göre, 2021 DGS başvuru ücreti 150 TL olarak belirlendi.

Adaylar, sınav ücretini belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir.

Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)