DGS başvuruları ne zaman başlıyor? DGS 2022 başvuru ve sınav tarihi

DGS başvuruları ne zaman başlıyor? DGS 2022 başvuru ve sınav tarihi

Üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrencilerin katıldığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru tarihi araştırılıyor. Peki DGS başvuruları ne zaman başlıyor? DGS 2022 başvuru ve sınav tarihi

Önlisans eğitimlerini lisans programlarına tamamlamak isteyen öğrencilerin katılım sağladığı Dikey Geçiş Sınavı (2022 DGS) için geri sayım devam ediyor.

Her yıl iki kez düzenlenen sınava girecek olan adaylar, 2022 DGS başvuru ve sınav tarihlerini merak ediyor.

Peki DGS başvuruları ne zaman,başlıyor? 2022 DGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte 2022 DGS başvuru ve sınav tarihleri...

2022 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yüksekokul ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmalarını sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tarihi, ÖSYM 2022 sınav takvimi içerisinde duyuruldu.

ÖSYM 2022 yılı sınav takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları, 13 Mayıs-23 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacak.

Normal başvuru süresi içerisinde başvurularını tamamlayamayan adayların başvuruları ise 31 Mayıs 2022 geç başvuru gününde alınacak.

2022 DGS SINAVI NE ZAMAN?

2022 DGS, 3 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 12 Ağustos 2022 tarihinde erişime açılacak. Bu tarihte adayların tercihlerinde kullanacakları puanları ortaya çıkacak.