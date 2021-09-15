DGS ek tercih boş kontenjanları belli oldu mu? 2021 DGS taban puanları ve boş kontenjanları

DGS ek tercih boş kontenjanları belli oldu mu? 2021 DGS taban puanları ve boş kontenjanları

201 DGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, 2021 DGS taban puanları ve boş kontenjanlarına çevrildi. Peki 2021 DGS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanları belli oldu mu?

Binlerce 2 yıllık üniversitelinin merakla beklediği Dikey Geçiş Sınavı (2021 DGS) yerleştirme sonuçları, 14 Eylül Salı günü ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı.

DGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından bir üniversite programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler, kayıt sürecine girerken herhangi bir üniversiteye geçiş yapamayan öğrenciler, DGS ek tercihlere yoğunlaştı.

Bu kapsamda, DGS ek tercih boş kontenjanları ve taban puanları merak konusu oldu. Peki DGS ek tercih boş kontenjanları belli oldu mu? İşte 2021 DGS taban puanları ve boş kontenjanları...

2021 DGS EK TERCİH TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından 2021-DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin taban ve taban puanlar açıklandı.

2021 DGS EK TERCİH BOŞ KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

2021 DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler kısmında örgün öğretim boş kontenjanları 1.054, ikinci öğretim boş kontenjanları 40, uzaktan eğitim boş kontenjanları 137, açıköğretim 4.138 oldu ve toplamda boş kontenjan sayısı 5.369 olarak paylaşıldı.

2021 DGS KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, ''https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit'' üzerinden 17-22 Eylül 2021 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

Buna göre e-kayıtlar 17-22 Eylül arasında, bireysel kayıt işlemleri ise 17-24 Eylül arasında yapılacak.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.